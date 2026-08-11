Merck Aktie 412799 / DE0006599905
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11.08.2026 12:37:44
Merck-Analyse: Aktie von Deutsche Bank AG mit Hold bewertet
Merck-Papier wurde von Deutsche Bank AG-Analyst Falko Friedrichs einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Merck KGaA von 125 auf 141 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Nach mehreren schwierigen Jahren habe sich der Anlagehintergrund für den Pharma- und Spezialchemiekonzern verbessert, schrieb Falko Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Denn das Management habe die Jahresziele so konservativ angesetzt, dass der Zyklus sinkender Gewinnprognosen beendet sein dürfte. Dies habe jedoch bereits zu einer raschen Neubewertung der Aktie auf ein Niveau beigetragen, das er als fair erachte und deshalb nur begrenzten Spielraum für eine weitere Outperformance sehe.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Merck-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Die Merck-Aktie wies um 12:21 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.7 Prozent auf 142.55 EUR abwärts. Somit hat das Wertpapier noch einen Abstiegsspielraum von 1.09 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 22’094 Merck-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 18.6 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2026 / 07:57 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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