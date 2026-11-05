Nemetschek 65.78 CHF -4.38% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatz sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Bausoftware-Anbieters habe die Konsensschätzung um 2 Prozent übertroffen./rob/edh/stk;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:03 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:04 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.