Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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05.11.2026 09:26:27
Nemetschek SE Overweight
Nemetschek
65.78 CHF -4.38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Der Umsatz sei wie erwartet ausgefallen, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Das operative Ergebnis (Ebitda) des Bausoftware-Anbieters habe die Konsensschätzung um 2 Prozent übertroffen./rob/edh/stk;
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:03 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2026 / 07:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
71.55 €
|
Abst. Kursziel*:
53.74%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
71.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
53.63%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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