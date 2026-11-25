LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Aktie 507170 / FR0000121014
367.00CHF
1.60CHF
0.44 %
10:44:41
SWX
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27.11.2026 12:37:49
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton
364.54 CHF -1.04%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für LVMH von 495 auf 490 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Das widrige Umfeld überlagere die Selbsthilfemaßnahmen, schrieb Erwan Rambourg am Freitag. Hilfreiche Währungsentwicklungen milderten aber die Belastung für den Luxuskonzern./ag/ck;
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.11.2026 / 02:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A. Buy
|
Unternehmen:
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
490.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
399.20 €
|
Abst. Kursziel*:
22.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
399.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.76%
|
Analyst Name::
Erwan Rambourg
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
Analysen zu LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|12:37
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12:37
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|19.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|Bernstein Research
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Kaufen
|DZ BANK
|13.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|07:22
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|26.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06.11.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
|367.00
|0.44%
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