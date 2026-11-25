Evonik Aktie 18699457 / DE000EVNK013
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Evonik Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Bewertung von Evonik nach dem Rückzug von BASF beim Kursziel von 18 Euro mit "Equal Weight" wieder aufgenommen. Die finale Übernahmeofferte der Ludwigshafener von 24 Euro je Evonik-Aktie wäre ein angemessener Preis gewesen, schrieb Anil Shenoy am Donnerstag. So widmete sich der Experte für Evonik aber wieder den Szenarien auf eigenständiger Basis. Der weitere Weg im Jahr 2027 sei weitaus schlechter kalkulierbar als noch im laufenden Jahr. Mit seiner operativen Ergebnisprognose von 2,061 Milliarden Euro geht Shenoy davon aus, dass die kompletten Preiszuwächse bei Methionin wieder korrigiert werden. Etwas abgemildert würden die Einbußen wohl nur durch 100 Millionen Euro an Einsparungen./ag/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Evonik AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Evonik AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
18.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
18.51 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.76%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
18.44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.39%
|
Analyst Name::
Anil Shenoy
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Evonik AG
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|Gewinne in Frankfurt: MDAX beginnt Handel im Plus (finanzen.ch)
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24.11.26
|Evonik-Aktie stabil: Übernahme von Ashland wird woh nicht mehr verfolgt - CFO rechnet mit Verkauf der C4-Chemie im ersten Quartal (AWP)
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24.11.26
|Evonik-CFO rechnet mit Verkauf der C4-Chemie im ersten Quartal (Dow Jones)
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|MDAX aktuell: MDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
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