|Sparmassnahmen
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27.11.2026 13:48:37
Nestlé-Aktie in Rot: Wassersparte baut Stellen am Perrier-Standort ab
Nestlé Waters plant beim Perrier-Werk im südfranzösischen Vergèze einen Stellenabbau.
Die Restrukturierung erfolge ausschliesslich auf freiwilliger Basis, erklärte eine Sprecherin der Wassersparte am Freitag gegenüber der Nachrichtenagentur AWP. Mit der geplanten Anpassung der industriellen Organisation solle die langfristige Wettbewerbsfähigkeit und Widerstandsfähigkeit des Standorts gestärkt werden. Das Unternehmen bleibe der Zukunft seiner Marken und dem Fortbestand des Werks verpflichtet.
Das Reorganisationsprojekt war am Donnerstag den Personalvertretern vorgestellt worden, wie die Lokalmedien "Midi Libre" und "Ici" berichteten. Die Gewerkschaft CGT kritisierte, dass die Massnahmen vor allem auf Produktivitätssteigerungen abzielten.
Der Standort war Anfang 2024 durch einen Skandal um illegale Filterverfahren bei der Herstellung von Mineralwasser in die Schlagzeilen geraten. Im Dezember 2025 erhielt Nestlé die Bewilligung, zwei Quellen zur Perrier-Produktion weiter zu nutzen.
Nestlé hat im Sommer angekündigt, die Wassersparte in ein Gemeinschaftsunternehmen Peranel mit der US-Beteiligungsgesellschaft Platinum Equity auszulagern. Der Konzern folgt damit seiner Strategie, sich stärker auf wachstums- und margenstärkere Bereiche wie Kaffee, Tiernahrung und Nutrition sowie auf Kulinarikprodukte und Snacks zu konzentrieren. Der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2027 erwartet.
An der SIX tendiert die Nestlé-Aktie zeitweise 0,98 Prozent tiefer bei 86,79 Franken.
ck/vj/ls/cg
Vevey (awp)
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