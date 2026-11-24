TecDAX 1548840 / DE0007203275
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24.11.2026 17:58:13
Handel in Frankfurt: TecDAX fällt zum Ende des Dienstagshandels zurück
Letztendlich zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.
Schlussendlich notierte der TecDAX im XETRA-Handel 1.44 Prozent schwächer bei 3’829.90 Punkten. An der Börse sind die im TecDAX enthaltenen Werte damit 535.378 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.085 Prozent tiefer bei 3’882.62 Punkten in den Handel, nach 3’885.94 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’820.77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’887.82 Punkten.
So bewegt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, stand der TecDAX bei 4’024.30 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 4’049.23 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, stand der TecDAX noch bei 3’459.68 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 5.67 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der TecDAX bislang 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind aktuell Drägerwerk (+ 5.41 Prozent auf 128.60 EUR), Eckert Ziegler (+ 3.56 Prozent auf 15.14 EUR), Nemetschek SE (+ 3.24 Prozent auf 52.65 EUR), United Internet (+ 3.23 Prozent auf 24.94 EUR) und TeamViewer (+ 3.03 Prozent auf 4.43 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX derweil AIXTRON SE (-16.32 Prozent auf 26.81 EUR), JENOPTIK (-9.71 Prozent auf 32.56 EUR), Infineon (-9.68 Prozent auf 43.74 EUR), PVA TePla (-8.46 Prozent auf 24.68 EUR) und Siltronic (-8.42 Prozent auf 50.05 EUR).
Diese TecDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im TecDAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 5’783’349 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 207.374 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
Dieses KGV weisen die TecDAX-Werte auf
Unter den TecDAX-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie mit 4.42 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.26 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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