United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
United Parcel Service Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für UPS mit einem Kursziel von 128 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Frachtmärkte entwickelten sich auch in den geschäftigsten Monaten des Jahres positiv, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Frachtraten blieben auf hohem Niveau und die Volumina legten trotz konjunkturellen Gegenwinds zu. Allerdings signalisierten das beschleunigte Flottenwachstum und die Normalisierung der Netzwerke zunehmenden Druck auf die Seefrachtraten./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: United Parcel Service Inc. (UPS) Outperform
|
Unternehmen:
United Parcel Service Inc. (UPS)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 128.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 111.47
|
Abst. Kursziel*:
14.83%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 111.46
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.84%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu United Parcel Service Inc. (UPS)
Analysen zu United Parcel Service Inc. (UPS)
|12:47
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|12:47
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|28.10.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|23.10.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|24.08.26
|United Parcel Service Outperform
|Bernstein Research
|29.07.26
|United Parcel Service Buy
|UBS AG
|09.03.26
|United Parcel Service Underweight
|Barclays Capital
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|United Parcel Service Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.04.26
|United Parcel Service Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|United Parcel Service Inc. (UPS)
|93.52
|1.37%
Aktuelle Aktienanalysen
|13:32
|
DZ BANK
HORNBACH Halten
|12:47
|
Bernstein Research
United Parcel Service Outperform
|12:43
|
Bernstein Research
FedEx Outperform
|12:41
|
Bernstein Research
DHL Group Market-Perform
|12:38
|
Goldman Sachs Group Inc.
Brenntag Buy
|12:37
|
Goldman Sachs Group Inc.
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|12:37
|
Barclays Capital
Evonik Equal Weight