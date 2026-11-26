Am 26.11.2021 wurde die Nemetschek SE-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Nemetschek SE-Aktie bei 104.10 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die Nemetschek SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 96.061 Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 5’062.44 EUR, da sich der Wert eines Nemetschek SE-Papiers am 25.11.2026 auf 52.70 EUR belief. Das entspricht einem Minus von 49.38 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Nemetschek SE belief sich zuletzt auf 6.08 Mrd. Euro. Der Nemetschek SE-Börsengang fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Nemetschek SE-Papiers bei 75.00 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch