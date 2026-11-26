HORNBACH Aktie 1944196 / DE0006083405
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HORNBACH Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für die Hornbach Holding von 88 auf 94 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Mit der Übernahme der Toom-Baumärkte durch Obi schreite der Konsolidierungsprozess im wettbewerbsintensiven deutschen Baumarktsektor weiter voran, schrieb Thomas Maul am Freitag. Für Hornbach ergäben sich daraus Chancen auf Marktanteilsgewinne im Heimatmarkt. Wichtigster Kurstreiber sei aber eine Nachfragebelebung bei größeren Renovierungsprojekten. Der höhere faire Wert reflektiere einen niedrigeren Kapitalkostensatz./rob/edh/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: HORNBACH Holding Halten
|
Unternehmen:
HORNBACH Holding
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
93.10 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
92.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Thomas Maul
|
KGV*:
-
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