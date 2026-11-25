Der TecDAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 1.27 Prozent tiefer bei 3’784.93 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 543.379 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.004 Prozent auf 3’833.61 Punkte an der Kurstafel, nach 3’833.78 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 3’838.34 Punkte, das Tagestief hingegen 3’779.33 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den TecDAX bereits um 0.607 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, einen Wert von 4’024.30 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 4’050.72 Punkten. Der TecDAX wies vor einem Jahr, am 25.11.2025, einen Stand von 3’496.96 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.43 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 3’322.31 Punkten.

TecDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Ottobock (+ 2.44 Prozent auf 39.85 EUR), OHB SE (+ 1.67 Prozent auf 182.80 EUR), Bechtle (+ 1.30 Prozent auf 32.76 EUR), TeamViewer (+ 0.81 Prozent auf 4.46 EUR) und Nemetschek SE (+ 0.76 Prozent auf 53.05 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Infineon (-6.18 Prozent auf 41.03 EUR), Siltronic (-5.93 Prozent auf 47.08 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.53 Prozent auf 41.68 EUR), Elmos Semiconductor (-5.40 Prozent auf 94.60 EUR) und PVA TePla (-3.65 Prozent auf 23.78 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Das grösste Handelsvolumen im TecDAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 3’337’413 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 210.377 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

In diesem Jahr hat die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch