FedEx Aktie 1039039 / US31428X1063
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FedEx Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Fedex mit einem Kursziel von 377 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Die Frachtmärkte entwickelten sich auch in den geschäftigsten Monaten des Jahres positiv, schrieb Alex Irving am Donnerstag. Die Frachtraten blieben auf hohem Niveau und die Volumina legten trotz konjunkturellen Gegenwinds zu. Allerdings signalisierten das beschleunigte Flottenwachstum und die Normalisierung der Netzwerke zunehmenden Druck auf die Seefrachtraten./edh/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2026 / 05:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: FedEx Corp. Outperform
|
Unternehmen:
FedEx Corp.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
$ 377.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 308.87
|
Abst. Kursziel*:
22.06%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 308.90
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.05%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
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