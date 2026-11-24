Am Dienstag notierte der MDAX via XETRA zum Handelsschluss 1.57 Prozent leichter bei 28’837.00 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 324.195 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.010 Prozent schwächer bei 29’293.23 Punkten in den Handel, nach 29’296.26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 29’371.74 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 28’702.86 Punkten.

So entwickelt sich der MDAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, wurde der MDAX mit 29’876.31 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 24.08.2026, wurde der MDAX mit 32’031.55 Punkten gehandelt. Der MDAX wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 28’618.54 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Minus von 6.92 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. 26’803.25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit Ströer SE (+ 5.18 Prozent auf 38.60 EUR), Nemetschek SE (+ 3.24 Prozent auf 52.65 EUR), United Internet (+ 3.23 Prozent auf 24.94 EUR), flatexDEGIRO (+ 3.19 Prozent auf 23.92 EUR) und IONOS (+ 2.98 Prozent auf 34.56 EUR). Die Verlierer im MDAX sind hingegen AIXTRON SE (-16.32 Prozent auf 26.81 EUR), Aurubis (-14.97 Prozent auf 107.90 EUR), Salzgitter (-13.38 Prozent auf 40.40 EUR), JENOPTIK (-9.71 Prozent auf 32.56 EUR) und Siltronic (-8.42 Prozent auf 50.05 EUR).

Welche MDAX-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’305’937 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 38.303 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Dieses KGV weisen die MDAX-Werte auf

Die TUI-Aktie hat mit 5.28 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Mit 8.26 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch