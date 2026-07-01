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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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01.07.2026
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02.07.2026 06:48:54

Nemetschek SE Overweight

Nemetschek
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Bei einem Online-Gespräch mit Konzernchef Yves Padrines hätten die Wachstumsaussichten der größten Sparten, die Chancen des Bausoftware-Spezialisten in dem für seine Strategie als zentral angesehenen Bereich Künstliche Intelligenz sowie das Thema Fusionen und Übernahmen im Fokus gestanden, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 19:43 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110.00 €
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Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
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Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
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