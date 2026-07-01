Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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Nemetschek SE Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Bei einem Online-Gespräch mit Konzernchef Yves Padrines hätten die Wachstumsaussichten der größten Sparten, die Chancen des Bausoftware-Spezialisten in dem für seine Strategie als zentral angesehenen Bereich Künstliche Intelligenz sowie das Thema Fusionen und Übernahmen im Fokus gestanden, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
110.00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
56.35 €
|
Abst. Kursziel*:
95.21%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
56.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
95.04%
|
Analyst Name::
Joseph George
|
KGV*:
-
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