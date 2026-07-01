NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Nemetschek auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Bei einem Online-Gespräch mit Konzernchef Yves Padrines hätten die Wachstumsaussichten der größten Sparten, die Chancen des Bausoftware-Spezialisten in dem für seine Strategie als zentral angesehenen Bereich Künstliche Intelligenz sowie das Thema Fusionen und Übernahmen im Fokus gestanden, schrieb Joseph George in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh;