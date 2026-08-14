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Index im Blick 14.08.2026 12:26:16

MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX mittags steigen

MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX mittags steigen

Aktuell zeigen sich die Börsianer in Frankfurt optimistisch.

LEG Immobilien
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Um 12:08 Uhr tendiert der MDAX im XETRA-Handel 0.98 Prozent fester bei 32’579.91 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 356.129 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.272 Prozent höher bei 32’352.58 Punkten, nach 32’264.86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 32’352.58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32’597.15 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den MDAX bereits um 0.288 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 14.07.2026, wies der MDAX einen Wert von 32’100.91 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 14.05.2026, einen Wert von 31’893.88 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31’118.79 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.17 Prozent. Das Jahreshoch des MDAX beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Zählern.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 9.04 Prozent auf 62.10 EUR), Talanx (+ 5.33 Prozent auf 120.60 EUR), HENSOLDT (+ 3.03 Prozent auf 95.22 EUR), IONOS (+ 2.90 Prozent auf 34.12 EUR) und CTS Eventim (+ 2.61 Prozent auf 58.90 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen TAG Immobilien (-1.63 Prozent auf 13.29 EUR), freenet (-1.17 Prozent auf 23.64 EUR), LEG Immobilien (-0.96 Prozent auf 51.65 EUR), TRATON (-0.86 Prozent auf 36.74 EUR) und JENOPTIK (-0.77 Prozent auf 41.46 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 1’320’799 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39.314 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index zeigt die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.54 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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