Nemetschek 54.16 CHF -3.27% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Trotz eines unruhigen Quartals halte er an seiner positiven Einschätzung der Aktien des Softwareanbieters fest, schrieb Joseph George in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen und berücksichtigte dabei die Integration des übernommenen Wettbewerbers HCSS./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.