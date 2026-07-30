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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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31.07.2026 15:46:43

Nemetschek SE Overweight

Nemetschek
54.16 CHF -3.27%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nemetschek anlässlich der jüngst veröffentlichten Geschäftszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 110 Euro belassen. Trotz eines unruhigen Quartals halte er an seiner positiven Einschätzung der Aktien des Softwareanbieters fest, schrieb Joseph George in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Schätzungen und berücksichtigte dabei die Integration des übernommenen Wettbewerbers HCSS./rob/la/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 19:10 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Overweight
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
110.00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
58.25 € 		Abst. Kursziel*:
88.84%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
58.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
88.52%
Analyst Name::
Joseph George 		KGV*:
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