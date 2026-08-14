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TecDAX-Kursentwicklung 14.08.2026 17:58:20

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Zuversicht in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Der TecDAX befand sich letztendlich im Aufwärtstrend.

CANCOM
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Am Freitag ging es im TecDAX via XETRA schlussendlich um 1.08 Prozent auf 4’106.85 Punkte nach oben. Der Wert der im TecDAX enthaltenen Werte beträgt damit 561.980 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.095 Prozent auf 4’066.97 Punkte an der Kurstafel, nach 4’063.12 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des TecDAX betrug 4’146.89 Punkte, das Tagestief hingegen 4’066.97 Zähler.

So entwickelt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der TecDAX bereits um 0.604 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, lag der TecDAX noch bei 3’847.39 Punkten. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Stand von 3’856.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’771.54 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13.31 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im TecDAX

Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 8.43 Prozent auf 61.75 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 6.04 Prozent auf 32.28 EUR), TeamViewer (+ 5.26 Prozent auf 6.81 EUR), HENSOLDT (+ 3.96 Prozent auf 96.08 EUR) und CANCOM SE (+ 3.49 Prozent auf 22.25 EUR). Flop-Aktien im TecDAX sind hingegen EVOTEC SE (-2.87 Prozent auf 3.45 EUR), PVA TePla (-1.65 Prozent auf 31.00 EUR), AIXTRON SE (-1.41 Prozent auf 41.27 EUR), Infineon (-1.23 Prozent auf 61.73 EUR) und QIAGEN (-0.98 Prozent auf 37.29 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 3’612’397 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie hat im TecDAX mit 203.093 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentaldaten der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.54 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8.54 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen
Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
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