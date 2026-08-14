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Index-Performance im Fokus 14.08.2026 09:28:18

XETRA-Handel: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im TecDAX

XETRA-Handel: Zum Start des Freitagshandels Gewinne im TecDAX

Anleger in Frankfurt schicken den TecDAX heute erneut ins Plus.

TeamViewer
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Um 09:11 Uhr springt der TecDAX im XETRA-Handel um 1.40 Prozent auf 4’120.01 Punkte an. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 561.980 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der TecDAX 0.095 Prozent höher bei 4’066.97 Punkten, nach 4’063.12 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’124.41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’066.97 Punkten.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn legte der TecDAX bereits um 0.927 Prozent zu. Der TecDAX wies vor einem Monat, am 14.07.2026, einen Wert von 3’847.39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wies der TecDAX einen Stand von 3’856.96 Punkten auf. Der TecDAX erreichte vor einem Jahr, am 14.08.2025, den Wert von 3’771.54 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 13.68 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Zählern erreicht.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Die stärksten Aktien im TecDAX sind aktuell Nemetschek SE (+ 9.13 Prozent auf 62.15 EUR), TeamViewer (+ 6.34 Prozent auf 6.88 EUR), SAP SE (+ 4.73 Prozent auf 183.68 EUR), ATOSS Software (+ 4.51 Prozent auf 95.00 EUR) und IONOS (+ 3.50 Prozent auf 34.32 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-3.09 Prozent auf 56.50 EUR), Siltronic (-2.33 Prozent auf 85.85 EUR), AIXTRON SE (-1.51 Prozent auf 41.23 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.07 Prozent auf 83.00 EUR) und Infineon (-1.01 Prozent auf 61.87 EUR).

TecDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die SAP SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 304’909 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 203.093 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Titel auf

Die TeamViewer-Aktie hat mit 6.54 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.54 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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