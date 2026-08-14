Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223
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14.08.2026 12:26:16
Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags
Der TecDAX notiert am Freitag im Plus.
Um 12:08 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1.58 Prozent höher bei 4’127.33 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 561.980 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.095 Prozent auf 4’066.97 Punkte an der Kurstafel, nach 4’063.12 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 4’066.97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’130.02 Punkten erreichte.
So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht
Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 1.11 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 3’847.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’856.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’771.54 Punkten.
Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 13.88 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Gewinner und Verlierer im TecDAX
Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 9.04 Prozent auf 62.10 EUR), TeamViewer (+ 5.88 Prozent auf 6.85 EUR), CANCOM SE (+ 5.12 Prozent auf 22.60 EUR), ATOSS Software (+ 4.84 Prozent auf 95.30 EUR) und SAP SE (+ 4.60 Prozent auf 183.44 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Ottobock (-2.41 Prozent auf 56.60 EUR), freenet (-1.17 Prozent auf 23.64 EUR), EVOTEC SE (-0.85 Prozent auf 3.52 EUR), JENOPTIK (-0.77 Prozent auf 41.46 EUR) und Drägerwerk (-0.54 Prozent auf 110.20 EUR).
Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 1’023’388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 203.093 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.54 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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