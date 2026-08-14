Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’368 -0.7%  SPI 20’281 -0.7%  Dow 53’752 -0.2%  DAX 26’443 0.5%  Euro 0.9398 0.2%  EStoxx50 6’545 0.0%  Gold 4’391 0.9%  Bitcoin 50’820 -1.5%  Dollar 0.8114 -0.3%  Öl 87.8 0.9% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Partners Group2460882On113454047Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Amrize143013422
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in führende Silberminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Strategy-Aktie: CEO Phong Le plant erneuten Ausbau der Bitcoin-Reserven bis Jahresende
S&P-500-Aufnahme lässt Reddit-Aktie hochschiessen - doch Analysten warnen vor Wachstumsrisiken
KI-Boom gegen China-Konkurrenz: Micron-Aktie bleibt auf Kurs
Pfizer-Aktie: Gewinn schmilzt um mehr als die Hälfte - droht nun die Dividendenkürzung?
Nach Buffett-Ausstieg: Rekordgewinn beflügelt Nu Holdings-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Ottobock Aktie 149106489 / DE000BCK2223

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index-Bewegung 14.08.2026 12:26:16

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

Freitagshandel in Frankfurt: So bewegt sich der TecDAX mittags

Der TecDAX notiert am Freitag im Plus.

VERBIO Vereinigte BioEnergie
28.43 CHF 1.08%
Kaufen Verkaufen

Um 12:08 Uhr bewegt sich der TecDAX im XETRA-Handel 1.58 Prozent höher bei 4’127.33 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 561.980 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0.095 Prozent auf 4’066.97 Punkte an der Kurstafel, nach 4’063.12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des TecDAX lag am Freitag bei 4’066.97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 4’130.02 Punkten erreichte.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der TecDAX bereits um 1.11 Prozent. Der TecDAX stand noch vor einem Monat, am 14.07.2026, bei 3’847.39 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’856.96 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.08.2025, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’771.54 Punkten.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2026 ein Plus von 13.88 Prozent zu Buche. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Zu den Gewinner-Aktien im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 9.04 Prozent auf 62.10 EUR), TeamViewer (+ 5.88 Prozent auf 6.85 EUR), CANCOM SE (+ 5.12 Prozent auf 22.60 EUR), ATOSS Software (+ 4.84 Prozent auf 95.30 EUR) und SAP SE (+ 4.60 Prozent auf 183.44 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Ottobock (-2.41 Prozent auf 56.60 EUR), freenet (-1.17 Prozent auf 23.64 EUR), EVOTEC SE (-0.85 Prozent auf 3.52 EUR), JENOPTIK (-0.77 Prozent auf 41.46 EUR) und Drägerwerk (-0.54 Prozent auf 110.20 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf

Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die SAP SE-Aktie. 1’023’388 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 203.093 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6.54 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.54 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
In eigener Sache

Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo

Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.

Weiterlesen!

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten