Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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13.08.2026 10:02:20
TecDAX-Papier Nemetschek SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nemetschek SE von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Nemetschek SE-Aktien gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das Nemetschek SE-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Nemetschek SE-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 18.33 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 545.455 Nemetschek SE-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 31’772.73 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 58.25 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 217.73 Prozent gleich.
Nemetschek SE markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 6.89 Mrd. Euro. Der Nemetschek SE-Börsengang fand am 10.03.1999 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der Nemetschek SE-Aktie lag beim Börsengang bei 75.00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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