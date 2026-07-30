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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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11:49:34
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31.07.2026 09:43:15

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
54.36 CHF -2.91%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Nemetschek auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der Bausoftware-Konzern habe für das zweite Quartal starke Zahlen vorgelegt, die jedoch von Einmaleffekten bei den Kosten überschattet wurden, schrieb Nay Soe Naing in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wie erwartet, sei die zugrunde liegende Umsatzdynamik von Nemetschek robust geblieben und habe die Konsensschätzungen übertroffen. Die Profitabilität sei jedoch wegen Kosteneffekte hinter den Erwartungen zurückgeblieben./rob/err/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
115.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
59.30 € 		Abst. Kursziel*:
93.93%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
58.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
96.25%
Analyst Name::
Nay Soe Naing 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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