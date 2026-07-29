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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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30.07.2026 15:50:36

Nemetschek SE Buy

Nemetschek
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Bausoftwareanbieter habe solide angeschnitten, schrieb Charles Brennan am Donnerstag. Der Umsatz habe leicht positiv überrascht./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 02:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Charles Brennan 		KGV*:
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