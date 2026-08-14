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MDAX aktuell 14.08.2026 09:28:18

Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Gewinne in Frankfurt: MDAX zum Start des Freitagshandels mit grünem Vorzeichen

Das macht das Börsenbarometer in Frankfurt heute.

Aurubis
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Am Freitag verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0.84 Prozent auf 32’536.62 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 356.129 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.272 Prozent auf 32’352.58 Punkte an der Kurstafel, nach 32’264.86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 32’352.58 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32’541.32 Punkten verzeichnete.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht legte der MDAX bereits um 0.154 Prozent zu. Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 14.07.2026, den Wert von 32’100.91 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.05.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31’893.88 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, lag der MDAX bei 31’118.79 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 5.03 Prozent zu. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern verzeichnet.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im MDAX

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 9.13 Prozent auf 62.15 EUR), Talanx (+ 4.89 Prozent auf 120.10 EUR), IONOS (+ 3.50 Prozent auf 34.32 EUR), RENK (+ 2.98 Prozent auf 51.51 EUR) und HENSOLDT (+ 2.45 Prozent auf 94.68 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen Salzgitter (-2.61 Prozent auf 50.40 EUR), Siltronic (-2.33 Prozent auf 85.85 EUR), AIXTRON SE (-1.51 Prozent auf 41.23 EUR), Aurubis (-1.43 Prozent auf 165.40 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.07 Prozent auf 83.00 EUR).

MDAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die thyssenkrupp-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 180’803 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 39.314 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

2026 hat die Porsche Automobil-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Im Index weist die freenet-Aktie mit 8.54 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch

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Dividendentermine der MDAX-Unternehmen
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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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