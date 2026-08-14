EVOTEC Aktie 505433 / DE0005664809
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14.08.2026 15:58:13
Gute Stimmung in Frankfurt: Anleger lassen TecDAX steigen
Das macht der TecDAX am Freitag.
Am Freitag bewegt sich der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1.37 Prozent stärker bei 4’118.92 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561.980 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.095 Prozent auf 4’066.97 Punkte an der Kurstafel, nach 4’063.12 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4’066.97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 4’146.89 Punkten.
TecDAX-Performance seit Beginn Jahr
Seit Beginn der Woche verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0.900 Prozent. Vor einem Monat, am 14.07.2026, verzeichnete der TecDAX einen Stand von 3’847.39 Punkten. Der TecDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 14.05.2026, den Wert von 3’856.96 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 14.08.2025, wies der TecDAX einen Stand von 3’771.54 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 13.65 Prozent. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
Top und Flops heute
Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Nemetschek SE (+ 7.64 Prozent auf 61.30 EUR), TeamViewer (+ 5.34 Prozent auf 6.81 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 4.14) Prozent auf 31.70 EUR), HENSOLDT (+ 4.03 Prozent auf 96.14 EUR) und SAP SE (+ 3.76 Prozent auf 181.98 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil EVOTEC SE (-3.38 Prozent auf 3.43 EUR), Ottobock (-1.55 Prozent auf 57.10 EUR), SMA Solar (-1.54 Prozent auf 57.40 EUR), Eckert Ziegler (-1.10 Prozent auf 13.50 EUR) und freenet (-0.75 Prozent auf 23.74 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Aktuell weist die SAP SE-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 1’687’406 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 203.093 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Titel im Fokus
Die TeamViewer-Aktie weist mit 6.54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX auf. Mit 8.54 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der freenet-Aktie an.
Redaktion finanzen.ch
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