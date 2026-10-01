MTU Aero Engines-Analyse: Outperform-Bewertung von Bernstein Research für Aktie

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Die MTU-Aktien gehörten zu den günstigsten Werten im Bereich Luftfahrt und Rüstung, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Er geht davon aus, dass MTU mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 näher an die 16 von Airbus heranrücken wird. Für die 19 von Safran oder die 23 von Rolls-Royce sei das Geschäft allerdings nicht stark genug. Den von den Bären angeführten Vergleich auf Basis der weniger günstigen Free-Cashflow-Rendite lässt Rabier nicht gelten. Der Barmittelzufluss sei verzerrt und die Geschäftsmodelle seien zu unterschiedlich.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der MTU Aero Engines-Aktie zur Zeit der Analyse

Die MTU Aero Engines-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:42 Uhr 0.3 Prozent im Plus bei 375.70 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 19.78 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 15’129 MTU Aero Engines-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 7.0 Prozent zu Buche. Die Vorlage der Q3 2026-Finanzkennzahlen wird am 29.10.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.