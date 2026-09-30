MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0
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30.09.2026 18:00:38
Analysten sehen für MTU Aero Engines-Aktie Luft nach oben
Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der MTU Aero Engines-Aktie abgegeben.
7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur MTU Aero Engines-Aktie veröffentlicht.
5 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der MTU Aero Engines-Aktie, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.
Im Durchschnitt sehen die Analysten für MTU Aero Engines ein Kursziel von 425,71 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 51,11 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 374,60 EUR.
Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.
|Analyst
|Kursziel
|Abstand Kursziel
|Datum
|Bernstein Research
|450,00 EUR
|20,13
|28.09.2026
|Bernstein Research
|450,00 EUR
|20,13
|23.09.2026
|Bernstein Research
|450,00 EUR
|20,13
|22.09.2026
|UBS AG
|320,00 EUR
|-14,58
|17.09.2026
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|390,00 EUR
|4,11
|14.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|460,00 EUR
|22,80
|10.09.2026
|JP Morgan Chase & Co.
|-
|-
|10.09.2026
|Jefferies & Company Inc.
|460,00 EUR
|22,80
|04.09.2026
Redaktion finanzen.ch
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