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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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Aktien-Prognosen 30.09.2026 18:00:38

Analysten sehen für MTU Aero Engines-Aktie Luft nach oben

Analysten sehen für MTU Aero Engines-Aktie Luft nach oben

Experten haben auch im vergangenen Monat ihre Einschätzungen zur Zukunft der MTU Aero Engines-Aktie abgegeben.

MTU Aero Engines
355.23 CHF 0.04%
Kaufen Verkaufen

7 Analysten haben im vergangenen Monat ihre Analyse zur MTU Aero Engines-Aktie veröffentlicht.

5 Experten sehen das Papier als Kauf, 1 Experte empfiehlt das Halten der MTU Aero Engines-Aktie, 1 Analyst stuft das Papier mit Verkaufen ein.

Im Durchschnitt sehen die Analysten für MTU Aero Engines ein Kursziel von 425,71 EUR. Dies bedeutet einen Anstieg von 51,11 EUR gegenüber dem aktuellen XETRA-Kurs von 374,60 EUR.

Der 6-Monats-Rating-Trend steht auf Kaufen.

AnalystKurszielAbstand KurszielDatum
Bernstein Research450,00 EUR20,1328.09.2026
Bernstein Research450,00 EUR20,1323.09.2026
Bernstein Research450,00 EUR20,1322.09.2026
UBS AG320,00 EUR-14,5817.09.2026
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)390,00 EUR4,1114.09.2026
Jefferies & Company Inc.460,00 EUR22,8010.09.2026
JP Morgan Chase & Co.--10.09.2026
Jefferies & Company Inc.460,00 EUR22,8004.09.2026

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: MTU Aero Engines
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