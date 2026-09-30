NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Die MTU-Aktien gehörten zu den günstigsten Werten im Bereich Luftfahrt und Rüstung, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Er geht davon aus, dass MTU mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 näher an die 16 von Airbus heranrücken wird. Für die 19 von Safran oder die 23 von Rolls-Royce sei das Geschäft allerdings nicht stark genug. Den von den Bären angeführten Vergleich auf Basis der weniger günstigen Free-Cashflow-Rendite lässt Rabier nicht gelten. Der Barmittelzufluss sei verzerrt und die Geschäftsmodelle seien zu unterschiedlich./rob/ag/gl;