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MTU Aero Engines Aktie 2166689 / DE000A0D9PT0

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01.10.2026 11:07:42

MTU Aero Engines Outperform

MTU Aero Engines
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für MTU mit einem Kursziel von 450 Euro auf "Outperform" belassen. Die MTU-Aktien gehörten zu den günstigsten Werten im Bereich Luftfahrt und Rüstung, schrieb Adrien Rabier am Mittwoch. Er geht davon aus, dass MTU mit seinem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 14 näher an die 16 von Airbus heranrücken wird. Für die 19 von Safran oder die 23 von Rolls-Royce sei das Geschäft allerdings nicht stark genug. Den von den Bären angeführten Vergleich auf Basis der weniger günstigen Free-Cashflow-Rendite lässt Rabier nicht gelten. Der Barmittelzufluss sei verzerrt und die Geschäftsmodelle seien zu unterschiedlich./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:39 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2026 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: MTU Aero Engines AG Outperform
Unternehmen:
MTU Aero Engines AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
450.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
374.40 € 		Abst. Kursziel*:
20.19%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
375.00 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20.00%
Analyst Name::
Adrien Rabier 		KGV*:
-
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