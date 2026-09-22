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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

601.38
CHF
16.60
CHF
2.84 %
13:51:38
BRXC
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22.09.2026 12:23:32

Meta Platforms (ex Facebook) Overweight

Meta Platforms
601.38 CHF 2.84%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 820 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Doug Anmuth bleibt in seiner am Dienstag vorliegenden Analyse optimistisch für den Social-Media-Konzern, der am Vortag mit einem starken Start seines KI-Agenten Muse für Furore gesorgt hatte. Es sei zwar noch früh, doch er sieht für Muse das Potenzial, die am weitesten verbreitete KI-Anwendung für Endverbraucher seit Chat-GPT zu werden./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.09.2026 / 22:49 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 04:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Steigender Meta Platforms-Kurs >5
Fallender Meta Platforms-Kurs >5 >10 >15
Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Overweight
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
$ 820.00
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
$ 741.24 		Abst. Kursziel*:
10.62%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
$ 741.25 		Abst. Kursziel aktuell:
10.62%
Analyst Name::
Doug Anmuth 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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