Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Neutral" mit einem Kursziel von 725 US-Dollar belassen. Doug Anmuth äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu einer potenziell geänderten Monetarisierungs-Strategie des Social-Media-Konzerns im Cloud-Bereich. Der Experte sieht dies positiv für eine Rendite der KI-Infrastrukturen. Er würde es aber bevorzugen, wenn die Ressourcen für eigene Produkte verwendet würden./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 725.00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 582.90
|
Abst. Kursziel*:
24.38%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 582.66
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.43%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-
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