NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Neutral" mit einem Kursziel von 725 US-Dollar belassen. Doug Anmuth äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu einer potenziell geänderten Monetarisierungs-Strategie des Social-Media-Konzerns im Cloud-Bereich. Der Experte sieht dies positiv für eine Rendite der KI-Infrastrukturen. Er würde es aber bevorzugen, wenn die Ressourcen für eigene Produkte verwendet würden./rob/tih/he;