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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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03.07.2026 15:52:34

Meta Platforms (ex Facebook) Neutral

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Meta auf "Neutral" mit einem Kursziel von 725 US-Dollar belassen. Doug Anmuth äußerte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Gedanken zu einer potenziell geänderten Monetarisierungs-Strategie des Social-Media-Konzerns im Cloud-Bereich. Der Experte sieht dies positiv für eine Rendite der KI-Infrastrukturen. Er würde es aber bevorzugen, wenn die Ressourcen für eigene Produkte verwendet würden./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 01:08 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
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JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
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Analyst Name::
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