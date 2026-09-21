Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) gewinnt am Abend kräftig

Die Aktionäre schickten das Papier von Meta Platforms (ex Facebook) nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 11,5 Prozent auf 742,15 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im S&P 500, der derzeit bei 7'768 Punkten notiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 745,57 USD an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 680,27 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 5'629'760 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien.

Am 20.09.2025 erreichte der Anteilsschein mit 790,79 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,55 Prozent. Bei 520,26 USD fiel das Papier am 28.03.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie 29,90 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Meta Platforms (ex Facebook)-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,10 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,91 USD. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026 vor. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 7,14 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 60.80 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Meta Platforms (ex Facebook) 47.52 Mrd. USD umgesetzt.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Meta Platforms (ex Facebook) wird am 28.10.2026 gerechnet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie in Höhe von 31,25 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie

KI-Aktien wie NVIDIA & Co. vor dem Kollaps? Darum warnt Ray Dalio vor einem Crash wie in den 1920ern

Aktien von NVIDIA, Apple & Co.: Warum Large Caps zum Jahresende im Vorteil sein könnten

S&P 500-Wert Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Meta Platforms (ex Facebook) von vor einem Jahr angefallen