Zurich Insurance Aktie 1107539 / CH0011075394
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22.09.2026 16:28:43
Outperform für Zurich Insurance-Aktie nach RBC Capital Markets-Analyse
Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen das Zurich Insurance-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.
Die kanadische Bank RBC hat Zurich auf "Outperform" mit einem Kursziel von 650 Franken belassen. Bei der jüngsten Veranstaltung des Versicherers hätten die Übernahme von Beazley, die Entwicklung in den verschiedenen Schaden- und Unfallversicherungssparten sowie Kapitalausschüttungen als Teil des nächsten Strategieplans im Fokus gestanden, schrieb Ben Cohen in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung.
Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Zurich Insurance-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse
Die Aktionäre schickten das Papier von Zurich Insurance nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 16:12 Uhr 1.6 Prozent auf 592.00 CHF. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 9.80 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Zurich Insurance-Aktien beläuft sich auf 108’984 Stück. Für den Anteilsschein ging es auf Jahressicht 2026 um 3.8 Prozent aufwärts. Die Vorlage der Ergebnisse für Q4 2026 wird von Experten am 11.02.2027 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2026 / 09:12 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2026 / 09:12 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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