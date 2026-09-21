Freundlicher Handel in New York: S&P 500 stärker

Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1.43 Prozent höher bei 7’759.95 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.386 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.613 Prozent fester bei 7’697.37 Punkten, nach 7’650.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’691.19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’761.86 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der S&P 500 7’674.37 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, den Wert von 7’500.58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 6’664.36 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 13.14 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Moderna (+ 14.09 Prozent auf 175.75 USD), Intel (+ 12.13 Prozent auf 121.77 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11.54 Prozent auf 742.58 USD), Akamai (+ 10.97 Prozent auf 115.99 USD) und Everpure A (+ 8.57 Prozent auf 113.06 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil United Parcel Service (-4.60 Prozent auf 94.50 USD), HP (-3.79 Prozent auf 33.10 USD), FedEx (-3.64 Prozent auf 292.59 USD), Union Pacific (-3.15 Prozent auf 270.57 USD) und Under Armour (-3.02 Prozent auf 4.66 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 21’771’458 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.667 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch