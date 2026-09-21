Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|S&P 500-Kursentwicklung
|
21.09.2026 20:03:30
Freundlicher Handel in New York: S&P 500 stärker
Der S&P 500 entwickelt sich am ersten Tag der Woche positiv.
Der S&P 500 notiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 1.43 Prozent höher bei 7’759.95 Punkten. Damit kommen die im S&P 500 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 62.386 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der S&P 500 0.613 Prozent fester bei 7’697.37 Punkten, nach 7’650.50 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7’691.19 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7’761.86 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht
Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der S&P 500 7’674.37 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, den Wert von 7’500.58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, einen Stand von 6’664.36 Punkten auf.
Auf Jahressicht 2026 legte der Index bereits um 13.14 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7’816.70 Punkten. Bei 6’316.91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Moderna (+ 14.09 Prozent auf 175.75 USD), Intel (+ 12.13 Prozent auf 121.77 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11.54 Prozent auf 742.58 USD), Akamai (+ 10.97 Prozent auf 115.99 USD) und Everpure A (+ 8.57 Prozent auf 113.06 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil United Parcel Service (-4.60 Prozent auf 94.50 USD), HP (-3.79 Prozent auf 33.10 USD), FedEx (-3.64 Prozent auf 292.59 USD), Union Pacific (-3.15 Prozent auf 270.57 USD) und Under Armour (-3.02 Prozent auf 4.66 USD).
Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 21’771’458 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4.667 Bio. Euro.
Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.79 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|10.09.26
|Meta Platforms Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.08.26
|Meta Platforms Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.08.26
|Meta Platforms Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.26
|Meta Platforms Kaufen
|DZ BANK
|30.07.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|S&P 500
|7’774.50
|1.62%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: Aufschläge an den US-Börsen -- SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.