Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 825 auf 725 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Doug Anmuth lobte am Donnerstag zwar das starke Wachstum des Social-Media-Konzerns. Die KI-Konkurrenz nehme jedoch zu und Meta werde es schwer haben, die hohen Investitionen abseits des Werbegeschäfts entsprechend umzumünzen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf das starke Cloud-Wachstum bei Google und Amazon./rob/ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.04.2026 / 05:22 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Neutral
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 725.00
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Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 669.12
|
Abst. Kursziel*:
8.35%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 670.00
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.21%
|
Analyst Name::
Doug Anmuth
|
KGV*:
-