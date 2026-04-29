NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Meta von 825 auf 725 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft. Analyst Doug Anmuth lobte am Donnerstag zwar das starke Wachstum des Social-Media-Konzerns. Die KI-Konkurrenz nehme jedoch zu und Meta werde es schwer haben, die hohen Investitionen abseits des Werbegeschäfts entsprechend umzumünzen. Er verwies in diesem Zusammenhang auf das starke Cloud-Wachstum bei Google und Amazon./rob/ag/ajx;