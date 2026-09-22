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Turnkey-Vertrag 22.09.2026 16:20:41

Siemens-Aktie stärker: Infrastruktur-Projekte in Vietnam und Österreich gesichert

Siemens-Aktie stärker: Infrastruktur-Projekte in Vietnam und Österreich gesichert

Siemens Mobility und die Vingroup-Tochter Vinspeed kommen bei der Entwicklung eines Hochgeschwindigkeitsbahnnetz in Vietnam voran.

Siemens
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Wie Siemens Mobility mitteilte, unterzeichneten beide Seiten einen Turnkey-Vertrag für die Hochgeschwindigkeitsstrecken Hanoi-Quang Ninh und Ben Thanh-Can Gio. Mit einem Volumen von bis zu 1 Milliarde Euro baue der Vertrag auf der strategischen Kooperations- und Technologietransfervereinbarung vom Dezember vergangenen Jahres auf, so Siemens. Damit werde die strategische Partnerschaft zwischen Vinspeed und Siemens Mobility nun in konkrete Projekte und deren Umsetzung überführt.

Im Rahmen des Vertrags wird Vinspeed den weiteren Angaben zufolge die Projektentwicklung, den Gleisbau sowie die Bauarbeiten verantworten und Siemens Mobility zehn Velaro-Novo-Züge für zwei Bahnstrecken liefern. Darüber hinaus umfasse der Leistungsumfang Kommunikations- und Elektrifizierungssysteme.

Siemens erhält Auftrag für Österreichs Bahninfrastruktur über 1,3 Mrd EUR

Siemens digitalisiert Stellwerkstechnik in Österreich. Wie der DAX-Konzern mitteilte, hat er einen entsprechenden Auftrag im Wert von rund 1,3 Milliarden Euro von der ÖBB-Infrastruktur AG erhalten. Die Vergabe sei im Rahmen einer langfristigen Rahmenvereinbarung mit einem Gesamtvolumen von 2,6 Milliarden Euro erfolgt, so Siemens. Den Startschuss für die schrittweise und flächendeckende Einführung digitaler Stellwerke in Österreich soll ein Pilotprojekt im vierten Quartal 2030 geben.

Die Siemens-Aktie gewinnt im XETRA-Handel zeitweise 1,01 Prozent auf 276,25 Euro.

DOW JONES

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August 2026: Die Expertenmeinungen zur Siemens-Aktie

Bildquelle: Juergen_Wallstabe / Shutterstock.com
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Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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