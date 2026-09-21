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Index-Performance im Fokus 21.09.2026 16:00:46

Börse New York: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

Börse New York: S&P 500 verbucht zum Start des Montagshandels Zuschläge

So bewegt sich der S&P 500 am Montagmorgen.

Occidental Petroleum
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Am Montag steht der S&P 500 um 15:58 Uhr via NYSE 0.72 Prozent im Plus bei 7’705.79 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 62.386 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.613 Prozent auf 7’697.37 Punkte an der Kurstafel, nach 7’650.50 Punkten am Vortag.

Bei 7’691.19 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7’706.51 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 21.08.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7’674.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7’500.58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 6’664.36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.35 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7’816.70 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Zählern verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7.73 Prozent auf 603.11 USD), Intel (+ 7.04 Prozent auf 116.25 USD), Moderna (+ 6.81 Prozent auf 164.53 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 5.81 Prozent auf 704.40 USD) und Coinbase (+ 5.66 Prozent auf 205.24 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil T-Mobile US (-3.09 Prozent auf 162.98 USD), Occidental Petroleum (-2.46 Prozent auf 57.39 USD), Texas Pacific Land (-2.32 Prozent auf 344.48 USD), Diamondback Energy (-2.30 Prozent auf 188.00 USD) und Intuit (-2.26 Prozent auf 296.33 USD).

S&P 500-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 6’837’367 Aktien gehandelt. Im S&P 500 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4.667 Bio. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 14.79 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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