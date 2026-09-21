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Kursentwicklung 21.09.2026 18:00:42

Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus

Optimismus in New York: S&P 500 mit Kursplus

Der S&P 500 befindet sich heute im Aufwärtstrend.

Western Union Company
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Am Montag legt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 1.12 Prozent auf 7’735.88 Punkte zu. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62.386 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0.613 Prozent auf 7’697.37 Punkte an der Kurstafel, nach 7’650.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7’743.05 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7’691.19 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7’674.37 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 notierte am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 7’500.58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6’664.36 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12.79 Prozent aufwärts. Bei 7’816.70 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6’316.91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Intel (+ 14.51 Prozent auf 124.36 USD), Akamai (+ 10.27 Prozent auf 115.25 USD), AMD (Advanced Micro Devices) (+ 8.95 Prozent auf 609.90 USD), Moderna (+ 8.84 Prozent auf 167.66 USD) und Meta Platforms (ex Facebook) (+ 8.13 Prozent auf 719.91 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil HP (-4.17 Prozent auf 32.97 USD), United Parcel Service (-3.44 Prozent auf 95.65 USD), FedEx (-3.31 Prozent auf 293.61 USD), Under Armour (-3.13 Prozent auf 4.65 USD) und eBay (-3.01 Prozent auf 108.47 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im S&P 500 weist die Intel-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 17’037’059 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im S&P 500 mit 4.667 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

In diesem Jahr hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14.79 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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