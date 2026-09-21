Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit grünem Vorzeichen

Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 2.59 Prozent höher bei 30’411.12 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1.02 Prozent auf 29’947.16 Punkte an der Kurstafel, nach 29’644.17 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 30’418.68 Punkte, das Tagestief hingegen 29’933.22 Zähler.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’308.86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30’406.19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 24’626.25 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 20.65 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 15.70 Prozent auf 318.89 USD), Intel (+ 12.13 Prozent auf 121.77 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11.54 Prozent auf 742.58 USD), Warner Bros Discovery (+ 11.10 Prozent auf 30.89 USD) und Astera Labs (+ 9.99 Prozent auf 333.56 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-2.81 Prozent auf 1’741.42 USD), CSX (-2.46 Prozent auf 45.94 USD), Diamondback Energy (-1.92 Prozent auf 188.72 USD), Starbucks (-1.51 Prozent auf 94.38 USD) und O Reilly Automotive (-1.42 Prozent auf 83.51 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 21’771’458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.667 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick

Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.56 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch