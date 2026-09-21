NASDAQ 100 985336 / US6311011026
|Kurse + Charts + Realtime
|Nachrichten
|Listen
|Info
|zugeh. Wertpapiere
|Snapshot
|Chart (gross)
|Marktberichte
|enthaltene Werte
|GV-Termine
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|Analysen
|Top/Flop
|Dividenden
|Realtime Liste
|Realtime Chart (Indikation)
|Marktkapitalisierung
|Index im Blick
|
21.09.2026 20:03:30
Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags mit grünem Vorzeichen
Der NASDAQ 100 notiert heute im Plus.
Am Montag tendiert der NASDAQ 100 um 20:00 Uhr via NASDAQ 2.59 Prozent höher bei 30’411.12 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 1.02 Prozent auf 29’947.16 Punkte an der Kurstafel, nach 29’644.17 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des NASDAQ 100 betrug 30’418.68 Punkte, das Tagestief hingegen 29’933.22 Zähler.
So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres
Noch vor einem Monat, am 21.08.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29’308.86 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bewegte sich der NASDAQ 100 bei 30’406.19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, bei 24’626.25 Punkten.
Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 20.65 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ 100 bei einem Jahreshoch von 30’762.20 Punkten. 22’841.42 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im NASDAQ 100
Die Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 sind derzeit Arm (+ 15.70 Prozent auf 318.89 USD), Intel (+ 12.13 Prozent auf 121.77 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11.54 Prozent auf 742.58 USD), Warner Bros Discovery (+ 11.10 Prozent auf 30.89 USD) und Astera Labs (+ 9.99 Prozent auf 333.56 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-2.81 Prozent auf 1’741.42 USD), CSX (-2.46 Prozent auf 45.94 USD), Diamondback Energy (-1.92 Prozent auf 188.72 USD), Starbucks (-1.51 Prozent auf 94.38 USD) und O Reilly Automotive (-1.42 Prozent auf 83.51 USD).
NASDAQ 100-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die Intel-Aktie aufweisen. 21’771’458 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ 100 mit 4.667 Bio. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Titel im Blick
Die Micron Technology-Aktie hat 2027 laut FactSet-Schätzung mit 6.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten inne. Kraft Heinz Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 6.56 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Palo Alto Networks - Von KI-Angst zum Wachstumstreiber
KI wird für die Cybersecurity-Branche vom vermeintlichen Risiko zur Chance. Palo Alto Networks profitiert von steigenden Sicherheitsinvestitionen, starken Quartalszahlen und einem positiven Ausblick. Auch charttechnisch bleibt die Aktie spannend: Das Rekordhoch rückt in Reichweite.Weiterlesen!
Krypto-ETPs einfach erklärt – was passiert eigentlich hinter den Kulissen?
Krypto-ETPs ermöglichen Anlegern, über ein klassisches Wertpapier an der Entwicklung von Kryptowährungen wie Bitcoin oder Ether zu partizipieren, ohne selbst Wallets oder Private Keys verwalten zu müssen. Doch hinter dem scheinbar einfachen Produkt steckt eine komplexe Infrastruktur aus Emittenten, Banken, Custodians, Market Makern und Börsen.
Im Interview mit Roman Wildhaber von der Bank Frick schauen wir uns an, wie Krypto-ETPs tatsächlich funktionieren, wie die physische Hinterlegung abläuft und worauf Anleger bei der Auswahl eines Produkts achten sollten.
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|NASDAQ 100
|30’477.21
|2.81%
Börse aktuell - Live TickerÖlpreisrückgang stützt: Aufschläge an den US-Börsen -- SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX letztlich mit Aufschlägen -- Asiens Börsen beenden Handel freundlich - kein Handel in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte am Montag freundliche Tendenzen. Am deutschen Aktienmarkt ging es ebenfalls nach oben. Die US-Börsen legen zu. An den Börsen in Fernost dominierte am Montag freundliche Handelsstimmung.