Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Meta Platforms (ex Facebook) Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 825 auf 710 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die drei Hyperscaler Alphabet, Amazon und Microsoft hätten einen Wendepunkt beim Umsatzwachstum erzielt, schrieb Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Update zum Thema Mega-Clouds nach den Zahlen zum zweiten Quartal. Er verwies darauf, dass KI einen Nachfrageschub sowohl bei klassischen Cloud- als auch bei KI-Workloads ausgelöst habe. Investitionsausgaben und Monetarisierung nähmen Fahrt auf. Bei Meta verwies er darauf, dass der Konzern seine Untergrenze der Investitionsprognose für 2026 angehoben habe, weshalb auch er seine entsprechende Schätzung erhöht habe./ck/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
|
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook)
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 710.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 579.20
|
Abst. Kursziel*:
22.58%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 589.30
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.48%
|
Analyst Name::
Brent Thill
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
31.07.26
|Juli 2026: So haben Analysten ihre Einstufung der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie angepasst (finanzen.net)
|
31.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) am Abend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
31.07.26
|Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Anleger greifen bei Meta Platforms (ex Facebook) am Freitagnachmittag zu (finanzen.ch)
|
31.07.26
|S&P 500-Papier Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Meta Platforms (ex Facebook)-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 legt letztendlich deutlich zu (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 letztendlich mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Meta-Aktie rutscht nach Enttäuschung bei den Erlösen deutlich ab (finanzen.ch)
|
30.07.26
|Mark Zuckerberg is becoming the king of the ‘side quest’ (Financial Times)