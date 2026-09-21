Freundlicher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich in Grün

Zum Handelsschluss verbuchte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel Gewinne in Höhe von 2.83 Prozent auf 30’482.35 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ 100 1.02 Prozent stärker bei 29’947.16 Punkten in den Montagshandel, nach 29’644.17 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der NASDAQ 100 bei 29’933.22 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 30’557.33 Punkten.

NASDAQ 100 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 21.08.2026, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 29’308.86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 lag am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, bei 30’406.19 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Wert von 24’626.25 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 20.93 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des NASDAQ 100 bereits bei 30’762.20 Punkten. Bei 22’841.42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ 100 sind aktuell Arm (+ 17.16 Prozent auf 322.90 USD), Astera Labs (+ 12.36 Prozent auf 340.74 USD), Intel (+ 12.14 Prozent auf 121.78 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11.34 Prozent auf 741.25 USD) und Warner Bros Discovery (+ 10.79 Prozent auf 30.80 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ 100 stehen hingegen CSX (-2.36 Prozent auf 45.99 USD), O Reilly Automotive (-2.16 Prozent auf 82.88 USD), Roper Technolgies (-1.97 Prozent auf 365.40 USD), T-Mobile US (-1.73 Prozent auf 165.27 USD) und Diamondback Energy (-1.64 Prozent auf 189.27 USD).

Welche NASDAQ 100-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Intel-Aktie das grösste Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 45’859’436 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4.667 Bio. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet mit 6.44 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.56 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch