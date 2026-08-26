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Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027

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27.08.2026 14:10:47

Meta Platforms (ex Facebook) Buy

Meta Platforms
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 725 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan lobte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar die Einigung in einem Prozess gegen den Facebook-Konzern wegen Social-Media-Sucht von Kindern. Die Aktien hätten zuletzt neben den Fragen hinsichtlich hoher KI-Investitionen vor allem auch unter Prozessrisiken gelitten. Nun sei einer der größeren Rechtsstreits vom Tisch./ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2026 / 20:07 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Meta Platforms (ex Facebook) Buy
Unternehmen:
Meta Platforms (ex Facebook) 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
$ 725.00
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
$ 576.14 		Abst. Kursziel*:
25.84%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 571.87 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Eric Sheridan 		KGV*:
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* Zum Zeitpunkt der Analyse

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