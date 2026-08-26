NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Meta mit einem Kursziel von 725 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Eric Sheridan lobte in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar die Einigung in einem Prozess gegen den Facebook-Konzern wegen Social-Media-Sucht von Kindern. Die Aktien hätten zuletzt neben den Fragen hinsichtlich hoher KI-Investitionen vor allem auch unter Prozessrisiken gelitten. Nun sei einer der größeren Rechtsstreits vom Tisch./ag/bek;