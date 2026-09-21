Valero Energy Aktie 685352 / US91913Y1001
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21.09.2026 22:33:55
NYSE-Handel: S&P 500 notiert letztendlich im Plus
Für den S&P 500 ging es heute aufwärts.
Schlussendlich ging es im S&P 500 im NYSE-Handel um 1.49 Prozent nach oben auf 7’764.70 Punkte. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 62.386 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0.613 Prozent auf 7’697.37 Punkte an der Kurstafel, nach 7’650.50 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des S&P 500 lag heute bei 7’779.22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7’691.19 Punkten erreichte.
So bewegt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres
Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Monat, am 21.08.2026, bei 7’674.37 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.06.2026, notierte der S&P 500 bei 7’500.58 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 19.09.2025, den Wert von 6’664.36 Punkten.
Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13.21 Prozent nach oben. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7’816.70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6’316.91 Punkten registriert.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500
Die Top-Aktien im S&P 500 sind derzeit Akamai (+ 12.33 Prozent auf 117.41 USD), Moderna (+ 12.27 Prozent auf 172.94 USD), Intel (+ 12.14 Prozent auf 121.78 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 11.34 Prozent auf 741.25 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 9.95 Prozent auf 615.52 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Marathon Petroleum (-5.30 Prozent auf 402.38 USD), Valero Energy (-4.84 Prozent auf 393.27 USD), United Parcel Service (-4.35 Prozent auf 94.75 USD), HP (-4.22 Prozent auf 32.95 USD) und Phillips 66 (-4.17 Prozent auf 261.75 USD).
S&P 500-Aktien mit dem grössten Börsenwert
Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 45’859’436 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4.667 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 0.10 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14.79 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
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