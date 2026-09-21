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21.09.2026 16:29:00

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Nachmittag kräftig

Meta Platforms (ex Facebook) Aktie News: Meta Platforms (ex Facebook) verteuert sich am Nachmittag kräftig

Die Aktie von Meta Platforms (ex Facebook) gehört am Montagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie stieg im NASDAQ-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 7,2 Prozent auf 713,48 USD.

Meta Platforms
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 7,2 Prozent auf 713,48 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'721 Punkten tendiert. Die Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie zog in der Spitze bis auf 716,20 USD an. Bei 680,27 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 2'403'815 Meta Platforms (ex Facebook)-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 790,79 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.09.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 10,84 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 28.03.2026 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 520,26 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie liegt somit 37,14 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Meta Platforms (ex Facebook) seine Aktionäre 2025 mit 2,10 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,91 USD je Aktie ausschütten. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Meta Platforms (ex Facebook) am 29.07.2026. Das EPS wurde auf 6,18 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 7,14 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 27,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 47.52 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 60.80 Mrd. USD ausgewiesen.

Am 28.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Meta Platforms (ex Facebook) veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 31,25 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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