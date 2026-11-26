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26.11.2026 14:10:07
Musk erhält grünes Licht für KI-Rechenzentren im All - und verspricht zwei SpaceX-Aktien für Kinder in den USA
Das Raumfahrtunternehmen SpaceX des Milliardärs Elon Musk darf bis zu 1 Million Satelliten zur Errichtung von Weltraum-Rechenzentren für KI-Anwendungen in den Erdorbit schicken.
"Indem sie Rechenkapazitäten über die Erdoberfläche hinaus verlagern, werden SpaceX und die zahlreichen Wettbewerber, die an ihren eigenen Datenzentren im Orbit arbeiten, den Anforderungen der Zeit gerecht", sagte FCC-Chef Brendan Carr. Die Befürworter von Rechenzentren im All argumentieren mit der reichlich verfügbaren Sonnenenergie für deren Betrieb und den Kühlmöglichkeiten.
Die Genehmigung ebnet nun den Weg für ein Konzept, das im Mittelpunkt von Musks Präsentation im Rahmen des Börsengangs von SpaceX gestanden hatte. Allerdings gibt es für die Errichtung von weltraumgestützten Rechenzentren auch technische Hürden. Sie brauchen sehr grosse Solarmodule zur Stromerzeugung sowie ausgefeilte Kühltechnologien, und auch Systeme zur Übertragung riesiger Datenmengen zur Erde.
Laut der FCC muss SpaceX 10 Prozent der maximal genehmigten Satelliten bis November 2035 ins All bringen, bis November 2038 müssen es dann 50 Prozent sein.
Musk verdoppelt: Zwei SpaceX-Aktien für Kinder in den USA
Elon Musk hat sein Versprechen verdoppelt, Aktien seines Raumfahrtunternehmens SpaceX an Kinder in den USA auszugeben. "Jedes Kind in Amerika wird zwei SpaceX-Aktien erhalten, eine von dem Unternehmen und eine von mir persönlich", kündigte Musk auf seiner Plattform X an. Der Anteil von SpaceX werde nächsten Monat übertragen, der andere nächstes Jahr im Juni.
Der 55-Jährige hatte bereits vor gut einem Monat Minderjährigen in den USA Anteile an dem Unternehmen versprochen. Damals hatte er von einer Aktie je Kind gesprochen.
Musk ist Gründer und Vorstandschef von SpaceX, dessen Aktie zuletzt bei etwa 127 US-Dollar notierte. Viele Fragen zu der Ankündigung blieben offen. X-Nutzer stellten etwa Fragen zum Alter der Kinder und dazu, was mit ihren Daten geschehe. Andere verlangten, dass Musk stattdessen mehr Steuern zahle und zweifelten an der Ernsthaftigkeit der Ankündigung.
In den USA leben nach jüngsten Volkszählungsdaten etwas mehr als 70 Millionen Kinder im Alter unter 18 Jahren. Zum aktuellen Kurs der SpaceX-Aktie wäre das Aktienpaket für ein solches Geschenk mehr als 17,5 Milliarden Dollar (15,95 Mrd Euro) wert. Musks Vermögen wird vom Finanzdienst Bloomberg aktuell auf rund 820 Milliarden Dollar geschätzt.
Es besteht hauptsächlich aus Aktien von SpaceX und des ebenfalls von ihm geführten Elektroauto-Herstellers Tesla.
AWP
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