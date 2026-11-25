Der Dow Jones tendiert im NYSE-Handel um 17:58 Uhr um 1.22 Prozent leichter bei 49’407.66 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 24.600 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Verluste von 1.05 Prozent auf 49’494.60 Punkte an der Kurstafel, nach 50’018.70 Punkten am Vortag.

Bei 48’913.74 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 49’469.86 Punkten den höchsten Stand markierte.

So entwickelt sich der Dow Jones auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche stieg der Dow Jones bereits um 0.341 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 52’215.16 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 25.08.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53’577.40 Punkten. Der Dow Jones stand vor einem Jahr, am 25.11.2025, bei 47’112.45 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2.12 Prozent zu. 54’744.33 Punkte markierten den Höchststand des Dow Jones im laufenden Jahr. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind aktuell IBM (+ 1.93 Prozent auf 240.17 USD), Home Depot (+ 1.75 Prozent auf 325.50 EUR), McDonalds (+ 1.67 Prozent auf 285.38 USD), Travelers (+ 1.43 Prozent auf 406.61 USD) und Sherwin-Williams (+ 1.24 Prozent auf 356.94 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich hingegen NVIDIA (-8.82 Prozent auf 141.68 USD), Amazon (-5.74 Prozent auf 237.82 USD), Alphabet C (ex Google) (-5.03 Prozent auf 262.66 USD), Caterpillar (-4.42 Prozent auf 516.72 USD) und Goldman Sachs (-3.48 Prozent auf 778.00 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 32’703’678 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die Apple-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 4.637 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Titel

Die Travelers-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 10.93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Dow Jones-Werten auf. Die Nike-Aktie weist 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4.64 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch