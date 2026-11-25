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25.11.2026 20:27:13
McDonalds Aktie News: McDonalds zieht am Mittwochabend an
Die Aktie von McDonalds gehört am Mittwochabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,4 Prozent auf 284,52 USD zu.
Die Aktie legte um 20:26 Uhr in der New York-Sitzung 1,4 Prozent auf 284,52 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'304 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Im Tageshoch stieg die McDonalds-Aktie bis auf 286,60 USD. Bei 282,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 436'561 McDonalds-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 03.03.2026 bei 341,75 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 20,11 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.10.2026 bei 229,25 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,43 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem McDonalds seine Aktionäre 2025 mit 7,17 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 7,50 USD je Aktie ausschütten. Am 04.11.2026 hat McDonalds die Kennzahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3,51 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 3,18 USD je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,12 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7.16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7.08 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte McDonalds am 28.01.2027 vorlegen.
Den erwarteten Gewinn je McDonalds-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 12,94 USD fest.
Redaktion finanzen.ch
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|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.26
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.26
|McDonald's Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.26
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|19.10.26
|McDonald's Buy
|UBS AG
|13.11.26
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|24.09.26
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|RBC Capital Markets
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