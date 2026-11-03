Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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04.11.2026 07:16:58
Lufthansa Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal von 7 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers attestierte der Fluggesellschaft am Dienstag gute Ergebnisse. Die Preise verbesserten sich in das Schlussquartal 2026 hinein. Bei den Kosten ex Treibstoffe mache das Unternehmen Fortschritte./rob/bek/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Neutral
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
7.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
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Kurs*:
7.79 €
|
Abst. Kursziel*:
-3.77%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
7.78 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3.62%
|
Analyst Name::
Harry J Gowers
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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