Lufthansa 7.17 CHF 7.10% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Lufthansa nach Zahlen zum dritten Quartal von 7 auf 7,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Harry Gowers attestierte der Fluggesellschaft am Dienstag gute Ergebnisse. Die Preise verbesserten sich in das Schlussquartal 2026 hinein. Bei den Kosten ex Treibstoffe mache das Unternehmen Fortschritte./rob/bek/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 22:50 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.