|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Generalversammlung
|
24.11.2026 20:16:00
Meier Tobler-Aktie: Verwaltungsrat empfiehlt Annahme des Ahlsell-Angebots
Die geplante Übernahme von Meier Tobler durch den schwedischen Haustechnik-Grosshändler Ahlsell geht in die nächste Phase.
Verwaltungsrat empfiehlt Annahme des Übernahmeangebots
Der Verwaltungsrat empfehle einstimmig, das Angebot des schwedischen Haustechnik-Grosshändlers anzunehmen, hiess es weiter. Derweil würden Claes Seldeby, Kristian Ackeby, Roger Basler, Johan Stille und Carl-Gustaf Österberg für die Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Seldeby soll auch zum Präsident gewählt werden. Die bisherigen Verwaltungsräte treten mit dem Vollzug des öffentlichen Kaufangebots von Ahlsell zurück.
Aktionäre stimmen über Dekotierung und Vergütungen ab
Weiter beantragt der Verwaltungsrat die Entlastung von Verwaltungsrat und Konzernleitung sowie höhere Vergütungsobergrenzen für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung. Die Anträge stehen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot von Ahlsell zu 45,50 Franken je Aktie. Die Umsetzung ist an den Vollzug des Angebots geknüpft.
Schwerzenbach (awp)
Weitere Links:
Trading Signals: Dormakaba - Sicherheit mal anders
An der Börse dreht sich derzeit vieles um Cybersecurity. Doch auch der Schutz von Gebäuden und der kontrollierte Zugang zur realen Welt gewinnen an Bedeutung. Dormakaba profitiert von diesem Trend und möchte nach Jahren des Umbaus nun stärker wachsen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Meier Tobler
|
18:00
|Meier Tobler publiziert die Einladung zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. Dezember 2026 (EQS Group)
|
20.11.26
|SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meier Tobler-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
13.11.26
|SPI-Wert Meier Tobler-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Meier Tobler-Investment von vor einem Jahr verdient (finanzen.ch)
|
06.11.26
|SPI-Titel Meier Tobler-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Meier Tobler von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI zum Handelsende mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Meier Tobler-Aktie knapp 20 Prozent im Plus: Übernahmeangebot aus Schweden liegt vor (AWP)
|
04.11.26
|Optimismus in Zürich: SPI nachmittags mit Zuschlägen (finanzen.ch)
|
04.11.26
|Börse Zürich: SPI-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.ch)
Analysen zu Meier Tobler
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerDoch kein Aufatmen nach NVIDIA-Wende: US-Börsen uneinheitlich -- SMI schließt kaum verändert -- DAX letztlich mit Dämpfer – Nikkei mit kräftigen Gewinnen bei durchwachsenem Asien-Handel
Am heimischen Aktienmarkt ging es am Dienstag seitwärts. Der DAX zeigte sich unterdessen deutlich tiefer. Der Dow tendiert im Dienstagshandel höher, US-Techtitel verlieren. In Fernost sind uneinheitliche Entwicklungen zu sehen.