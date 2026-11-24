Verwaltungsrat empfiehlt Annahme des Übernahmeangebots

Meier Tobler hat zur ausserordentlichen Generalversammlung vom 16. Dezember 2026 eingeladen. Dabei sollen die Aktionärinnen und Aktionäre im Zuge der Übernahme durch Ahlsell unter anderem über die Dekotierung der Aktien sowie mehrere personelle Änderungen im Verwaltungsrat befinden, wie die Gruppe am Dienstag mitteilte.

Der Verwaltungsrat empfehle einstimmig, das Angebot des schwedischen Haustechnik-Grosshändlers anzunehmen, hiess es weiter. Derweil würden Claes Seldeby, Kristian Ackeby, Roger Basler, Johan Stille und Carl-Gustaf Österberg für die Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Seldeby soll auch zum Präsident gewählt werden. Die bisherigen Verwaltungsräte treten mit dem Vollzug des öffentlichen Kaufangebots von Ahlsell zurück.

Aktionäre stimmen über Dekotierung und Vergütungen ab

Weiter beantragt der Verwaltungsrat die Entlastung von Verwaltungsrat und Konzernleitung sowie höhere Vergütungsobergrenzen für den Verwaltungsrat und die Konzernleitung. Die Anträge stehen im Zusammenhang mit dem Übernahmeangebot von Ahlsell zu 45,50 Franken je Aktie. Die Umsetzung ist an den Vollzug des Angebots geknüpft.

Schwerzenbach (awp)