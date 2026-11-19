Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Lufthansa mit einem Kursziel von 9 Euro auf "Hold" belassen. Seit den Zwischenwahlen in den USA hätten sich die Kurse der europäischen Fluggesellschaften erholt, während die Ölpreise deutlich gefallen seien, schrieb Graham Hunt in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Doch auch wenn sich die Rahmenbedingungen etwas entspannt hätten, werde das kommende Jahr wegen höherer Input- und Kapitalkosten weiterhin schwierig. Der Analyst gibt daher etablierten Marktführern mit starken Wettbewerbsvorteilen den Vorzug. Sie seien besser aufgestellt, um die Preisgestaltung zu steuern und Marktschocks zu überstehen. Seine Favoriten sind IAG und Ryanair./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:05 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Hold
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
9.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
8.92 €
|
Abst. Kursziel*:
0.90%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
8.90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1.12%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
18.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.ch)
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17.11.26
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17.11.26
|Tarifstreit bei Lufthansa: Neues Angebot an die Piloten - Aktie im Minus (Dow Jones)
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17.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX mittags schwächer (finanzen.ch)
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17.11.26
|Mediation zwischen Lufthansa und Piloten ohne Einigung (AWP)
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17.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: MDAX legt zum Start des Dienstagshandels den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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16.11.26
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX legt letztendlich den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Lufthansa AG
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|RBC Capital Markets
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