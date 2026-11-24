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Der Goldpreis zeigt sich am Abend gegenüber dem Vortag schwächer. Um 20:40 Uhr fiel der Goldpreis -2,13 Prozent auf 3.556,76 US-Dollar. Gestern stand der Kurs noch bei 3.634,14 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -5,39 Prozent auf 40,93 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 43,26 US-Dollar.

Daneben sinkt der Platinpreis um -5,00 Prozent auf 1.273,00 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1.340,00 US-Dollar.

Indes gibt der Palladiumpreis nach. Für den Palladiumpreis geht es nach 897,50 US-Dollar am Vortag auf 863,00 US-Dollar nach unten (--3,84 Prozent).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 2,29 Prozent auf 91,42 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 89,37 US-Dollar.

Währenddessen wird der Ölpreis (WTI) bei 81,91 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vortag (80,17 US-Dollar).

Daneben wertet der Baumwolle um 20:25 Uhr auf. Es geht 2,05 Prozent auf 0,79 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 0,78 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Haferpreis Verluste. Um 20:16 Uhr fällt der Haferpreis um -0,62 Prozent auf 3,62 US-Dollar. Am Vortag standen noch 3,64 US-Dollar an der Tafel.

Mit dem Kaffeepreis geht es indes nach unten. Der Kaffeepreis gibt -2,11 Prozent auf 2,69 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 2,74 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Lebendrindpreis bei 2,26 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2,25 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,66 Prozent.

Währenddessen kommt der Maispreis kaum von der Stelle. Um 20:20 Uhr werden 4,34 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

Indes gibt der Mastrindpreis nach. Für den Mastrindpreis geht es nach 3,34 US-Dollar am Vortag auf 3,33 US-Dollar nach unten (--0,41 Prozent).

Mit dem Orangensaftpreis geht es indes nach unten. Der Orangensaftpreis gibt -2,16 Prozent auf 1,31 US-Dollar nach, nachdem gestern noch 1,34 US-Dollar an der Tafel standen.

Indessen verstärkt sich der Sojabohnenpreis um 0,28 Prozent auf 12,32 US-Dollar. Am Vortag notierte der Sojabohnenpreis bei 12,29 US-Dollar.

Währenddessen legt der Sojabohnenmehlpreis um 1,91 Prozent auf 352,30 US-Dollar zu. Gestern war der Sojabohnenmehlpreis noch 345,70 US-Dollar wert.

Nach 0,59 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenölpreis am Dienstagabend um -2,36 Prozent auf 0,58 US-Dollar gesunken.

Indes gewinnt der Zuckerpreis hinzu. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,18 US-Dollar am Vortag auf 0,18 US-Dollar nach oben (+0,28Prozent).

Derweil notiert der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,33 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,18 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 4,46 Prozent.

Zeitgleich verringert sich der Mageres Schwein Preis um -1,53 Prozent auf 0,52 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 0,52 US-Dollar.

Zudem steigt der Milchpreis. Um 0,06 Prozent verstärkt sich der Milchpreis um 20:10 Uhr auf 17,74 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 17,73 US-Dollar lag.

Indes gewinnt der Heizölpreis hinzu. Für den Heizölpreis geht es nach 97,74 US-Dollar am Vortag auf 98,01 US-Dollar nach oben (+0,27Prozent).

Derweil notiert der Reispreis bei 18,79 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (18,85 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,29 Prozent.

Zudem gewinnt der Holzpreis am Dienstagabend hinzu. Um 0,92 Prozent auf 546,00 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Holzpreis bei 541,00 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Aufwind. Um 19:26 Uhr zieht der Erdgaspreis - TTF um 3,11 Prozent auf 92,72 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 89,93 Euro gemeldet wurde.

Redaktion Finanzen.net