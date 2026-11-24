Am Dienstag verliert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 0.98 Prozent auf 29’008.67 Punkte. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 324.195 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.010 Prozent schwächer bei 29’293.23 Punkten in den Handel, nach 29’296.26 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte am Dienstag sein Tageshoch bei 29’371.74 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 28’940.46 Punkten lag.

MDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 29’876.31 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, betrug der MDAX-Kurs 32’031.55 Punkte. Vor einem Jahr, am 24.11.2025, wurde der MDAX mit 28’618.54 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 büsste der Index bereits um 6.36 Prozent ein. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 26’803.25 Zähler.

MDAX-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell flatexDEGIRO (+ 6.21 Prozent auf 24.62 EUR), HENSOLDT (+ 2.71 Prozent auf 78.94 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.18 Prozent auf 74.90 EUR), United Internet (+ 2.15 Prozent auf 24.68 EUR) und Ströer SE (+ 1.80 Prozent auf 37.36 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Aurubis (-12.92 Prozent auf 110.50 EUR), AIXTRON SE (-9.96 Prozent auf 28.85 EUR), Salzgitter (-8.10 Prozent auf 42.86 EUR), LANXESS (-3.73 Prozent auf 11.10 EUR) und thyssenkrupp (-3.70 Prozent auf 10.01 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1’398’793 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 38.303 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Unter den MDAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). freenet lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8.26 Prozent.

Redaktion finanzen.ch