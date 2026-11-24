Lufthansa Aktie 667979 / DE0008232125
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Lufthansa Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Lufthansa anlässlich der Insolvenz der spanischen Fluggesellschaft Plus Ultra auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,50 Euro belassen. Profitablere Airlines mit solideren Bilanzen ? vor allem die kapitalstarke IAG-Tochter Iberia ? seien nach wie vor am besten aufgestellt, um von den Schwierigkeiten schwächerer Fluggesellschaften zu profitieren, schrieb Alex Irving in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Lufthansa AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Lufthansa AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
9.50 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
8.86 €
|
Abst. Kursziel*:
7.25%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
9.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.53%
|
Analyst Name::
Alex Irving
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Lufthansa AG
|
23.11.26
|Montagshandel in Frankfurt: MDAX verbucht Gewinne (finanzen.ch)
|
23.11.26
|Freundlicher Handel: MDAX beginnt Montagshandel im Plus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Handel in Frankfurt: MDAX sackt ab (finanzen.ch)
|
20.11.26
|Lufthansa-Aktie gibt nach: Konzern plant Abbau von 1.000 Stellen (AWP)
|
20.11.26
|Piloten-Gewerkschaft: Lufthansa verunsichert Personal (AWP)
|
20.11.26
|Piloten-Gewerkschaft: Lufthansa verunsichert Personal (AWP)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX fällt mittags (finanzen.ch)
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|03.11.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|19.10.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|04.08.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|06.05.26
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|05.11.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.08.26
|Lufthansa Underweight
|Barclays Capital
|05.08.26
|Lufthansa Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.07.26
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|Goldman Sachs Group Inc.
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|19.11.26
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|17.11.26
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